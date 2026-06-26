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Donald Trump Egyesült Államok John Bolton

Börtönbe kerülhet John Bolton, az amerikai republikánus héja

2026. június 26. 17:34

John Bolton, Donald Trump korábbi nemzetbiztonsági tanácsadója bűnösnek vallotta magát minősített biztonsági adatok nem megfelelő kezelésében, egy könyvhöz összeállított jegyzetei kapcsán.

2026. június 26. 17:34
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A veterán republikánus tanácsadó

beszállt Donald Trump első kormányzatába 2016 után, majd 2019-ben elbocsátották.

2020-as memoárja, a The Room Where It Happened, a Trump alatt töltött időszakáról számolt be, és úgy ábrázolta az elnököt, mint egy geopolitikai kérdésekben rosszul tájékozott politikust.

A Fehér Ház pert indított a könyv kiadásának megakadályozására, azzal érvelve, hogy minősített információkat tartalmaz, amiket nem ellenőriztek megfelelően. Egy bíró elutasította a kérelmet, így a könyv néhány nappal később megjelent. Az Egyesült Államok Igazságügyi Minisztériuma ezután vizsgálatot indított annak kiderítésére, hogy Bolton visszaélt-e a minősített információkkal azáltal, hogy azok egyes részeit nyilvánosságra hozta a könyvben. Azzal is vádolták, hogy a nemzetbiztonsági tanácsadói időszakából származó minősített anyagok egy részét két rokonának továbbította.

Bolton azóta is kritikusan viszonyul az időközben hatalomba visszatért elnökhöz. 

Trump cserébe azt követelte, hogy Bolton menjen börtönbe, és „mocsoknak” nevezte őt.

John Boltont 18 pontban vádolták meg minősített anyagok nem megfelelő kezelésével kapcsolatban, és kezdetben ártatlannak vallotta magát. Pénteken egyetlen vádpontban ismerte el a minősített információk illegális visszatartását. Az általa megőrzött dokumentumok között nemzetvédelmi információkat tartalmazó naplóbejegyzések is voltak, amelyek közül néhány szigorúan titkos szintű. A vádirat szerint egy hacker is hozzáfért Bolton fiókjához, ahol dokumentumokat tárolt, és fenyegetést küldött, hogy „a legnagyobb botrányt okozza Hillary Clinton e-mailjeinek kiszivárgása óta”.

Bolton akár öt év börtönbüntetésre is számíthat, és emellett beleegyezett, hogy 2,25 millió dollár pénzbírságot fizet, közölték az ügyészek. Ezen túlmenően 100 óra közmunkát is fog végezni.

Miután a bíró pénteken a bíróságon felolvasta a Bolton ellen felhozott vádakat, Bolton kijelentette, hogy a vádak helytállóak.

„Igen, így tettem” – mondta Bolton arról, hogy elkövette-e a tárgyalt cselekményeket. Hozzátette: „sajnálja”.

Az ítélethirdetésre október 28-án kerül sor – írja a BBC.

A meghallgatás után Kelly Hayes amerikai ügyész arról beszélt: „Ahogy Mr. Bolton az imént beismerte, a törvények megsértésével súlyosan veszélyeztette nemzetbiztonságunkat.”

 

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Nyitókép: Kaname Yoneyama / The Yomiuri Shimbun via AFP

 


 

Összesen 3 komment

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ekeke1
2026. június 26. 18:18
Így kellett volna járniuk Orbán elárulóinak is... Ehelyett....
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templar62
2026. június 26. 17:51
Megható ?
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templar62
2026. június 26. 17:48
Kit hat meg ?
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