Börtönbe kerülhet John Bolton, az amerikai republikánus héja

John Boltont 18 pontban vádolták meg minősített anyagok nem megfelelő kezelésével kapcsolatban, és kezdetben ártatlannak vallotta magát. Pénteken egyetlen vádpontban ismerte el a minősített információk illegális visszatartását. Az általa megőrzött dokumentumok között nemzetvédelmi információkat tartalmazó naplóbejegyzések is voltak, amelyek közül néhány szigorúan titkos szintű. A vádirat szerint egy hacker is hozzáfért Bolton fiókjához, ahol dokumentumokat tárolt, és fenyegetést küldött, hogy „a legnagyobb botrányt okozza Hillary Clinton e-mailjeinek kiszivárgása óta”.

Bolton akár öt év börtönbüntetésre is számíthat, és emellett beleegyezett, hogy 2,25 millió dollár pénzbírságot fizet, közölték az ügyészek. Ezen túlmenően 100 óra közmunkát is fog végezni.

Miután a bíró pénteken a bíróságon felolvasta a Bolton ellen felhozott vádakat, Bolton kijelentette, hogy a vádak helytállóak.