európai tanács grönland brüsszel európai unió donald trump

Brüsszel már reagált is Trump fenyegetésére: ennek nem lesz jó vége

2026. január 17. 22:25

Antonio Costa a nemzetközi jogot emlegette, de ez még nem a közös európai válasz.

2026. január 17. 22:25
null

„Az Európai Unió határozottan kiáll a nemzetközi jog védelme mellett” – emelte ki Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Donald Trump újabb vámfenyegetésére

Az amerikai elnök 10 százalékos extravámot vetne ki azoknak az uniós országoknak a termékeire, amelyek Grönlandon tiltakoztak a dán terület Amerikához csatolása ellen – írja a Reuters nyomán a Portfolio.

Az Európai Unió mindig határozottan ki fog állni a nemzetközi jog mellett, bárhol is sértik meg azt, és ez természetesen a tagállamok területére is vonatkozik”

– jelentette ki Costa azon a sajtótájékoztatón, amelyet az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírását követően tartottak. Hozzátette: jelenleg az uniós tagállamok közös válaszának és lehetséges válaszlépéseinek összehangolásán dolgozik.

Nyitókép: Daniel Duarte / AFP

johannluipigus
2026. január 18. 00:46
Talán mégis jó lenne az a ruszki piac.
Válasz erre
0
0
Gintonic68
2026. január 18. 00:20
Bírom ezt a félmórt... Az EU vezetés lábbal tiporja az EU alapszerződését, nemzeti hatáskörbe tartozó ügyekben diktátumokat fogalmaz meg és bírságol is, mint egy BKV ellenőr...🕳️🕳️🕳️
Válasz erre
3
0
Treeoflife
2026. január 18. 00:12
"Az Európai Unió mindig határozottan ki fog állni a nemzetközi jog mellett, bárhol is sértik meg azt, és ez természetesen a tagállamok területére is vonatkozik” Ez nagyon üdvös állásfoglalás ... amúgy ez velünk szemben is érvényesülhet? Mert akkor minden rendben, nincs más dolgunk, mint amit igazságtalannak tartunk, követeljük a törvényes eljárást, amennyiben nem teljesülnek a jogaink, akkor akár bírósághoz is fordulhatunk - gondolom Costa úr egyetért vele, ugye?
Válasz erre
4
0
Gintonic68
2026. január 18. 00:11
Nincs még veszve semmi! Szlovénia 2 (kettő) katonatisztet küld Grönlandra!!! 🥳🤡🥳
Válasz erre
3
0
