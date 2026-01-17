Brüsszel már reagált is Trump fenyegetésére: ennek nem lesz jó vége

Trump nem viccel, kijelentette: Európa addig fizet, amíg nem lesz Grönland Amerikáé
Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
Antonio Costa a nemzetközi jogot emlegette, de ez még nem a közös európai válasz.
„Az Európai Unió határozottan kiáll a nemzetközi jog védelme mellett” – emelte ki Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Donald Trump újabb vámfenyegetésére.
Az amerikai elnök 10 százalékos extravámot vetne ki azoknak az uniós országoknak a termékeire, amelyek Grönlandon tiltakoztak a dán terület Amerikához csatolása ellen – írja a Reuters nyomán a Portfolio.
Ezt is ajánljuk a témában
Az Egyesült Államok elnöke ultimátumot adott néhány európai országnak.
Az Európai Unió mindig határozottan ki fog állni a nemzetközi jog mellett, bárhol is sértik meg azt, és ez természetesen a tagállamok területére is vonatkozik”
– jelentette ki Costa azon a sajtótájékoztatón, amelyet az EU és a Mercosur közötti szabadkereskedelmi megállapodás aláírását követően tartottak. Hozzátette: jelenleg az uniós tagállamok közös válaszának és lehetséges válaszlépéseinek összehangolásán dolgozik.
Ezt is ajánljuk a témában
Az EU legnagyobb üzletét 25 év tárgyalás után sikerült tető alá hozni, de a sikert beárnyékolja a gazdák elégedetlensége.
Nyitókép: Daniel Duarte / AFP