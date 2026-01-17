Brüsszel már reagált is Trump fenyegetésére: ennek nem lesz jó vége

„Az Európai Unió határozottan kiáll a nemzetközi jog védelme mellett” – emelte ki Antonio Costa, az Európai Tanács elnöke Donald Trump újabb vámfenyegetésére.

Az amerikai elnök 10 százalékos extravámot vetne ki azoknak az uniós országoknak a termékeire, amelyek Grönlandon tiltakoztak a dán terület Amerikához csatolása ellen – írja a Reuters nyomán a Portfolio.