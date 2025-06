Itt az új jel: a románok nem bírnak kijönni a magyarellenességből – olyan az nekik, mint a hazai balnak az Orbán-fóbia

Az idézettel sok probléma adódik. Ez a „visszaszerzés” körülbelül olyasmi volt, mint amikor 2019 nyarán a Honvéd Craiovában játszott a helyi csapattal. A román „szurkolók” fejbe dobták az észak-ír bírót, aki hosszas ápolás után alig bírt talpra állni. A meccset nem fújták le, mert a román rendőrség közölte az UEFA illetékeseivel, hogy ez esetben nem tudják garantálni senkinek a biztonságát, majd a továbbjutást végül tizenegyesek döntötték el,

ahol a mieink abban a légkörben és tudatban rúghattak, hogy ha esetleg nyernek, a közönség bejön, és szétszedi őket.

Így aztán „vérrel és akarattal” a Craiova továbbjutott, és ezt büszkén odadörgölték az orrunk alá. Hát így megy ez.

A románok a történelmi jogukat Erdélyre az úgynevezett dákó-román elméletre alapozzák, aminek lényege, hogy a rómaiak által alapított, részben Erdélyt is magában foglaló Dacia provinciában a latinok összeolvadtak a dák őslakossággal, s így született a román nemzet.

Erre összesen 165 évük volt, 271-ben ugyanis a birodalom kivonult onnan.

Jó eséllyel egyébként a megszálló katonáknak nem is latin volt az anyanyelve, és például a sokkal tovább a birodalomhoz tartozó Pannóniában nem maradt vissza latinizált népesség. Ráadásul, ha elfogadjuk, hogy a megszálló rómaiak másfél évszázad alatt maradéktalanul asszimilálták az őslakosokat,

vajon a magyaroknak ez ezer év alatt miért nem sikerült?

És ha a románok már a honfoglaláskor ott voltak, és úgy átvészelték a Magyar Királyság és az Erdélyi Fejedelemség elnyomó magyarosító törekvéseit, hogy nem csak nem pusztultak ki, de egyre többen lettek, akkor ez egy nagyon toleráns és barátságos uralom lehetett. Ellentétben a román fennhatósággal, amely száz év alatt megfelezte a magyar etnikumot a hozzájuk csatolt területen.

Keresték persze a román régészek szorgosan a kontinuitást, de hiába túrták fel Kolozsvár főterét, nem lelték meg Decebalt;

ha valamit találtak, az is általában magyar emlék volt, így gyorsan betemették. Azért a rómaiak iránti rajongás megmaradt, amire a főtéren felállított anyafarkas is utal, a csecsén lógó Romulusszal és Remusszal. (Ezért is furcsa, ha egy magyar család 1939-ben, Máramarosszigeten éppen Romulusznak nevezi a fiát, mint a volt vezérkari főnök édesapjának esetében.)