Valahogy így áll az Európai Néppárt, Magyar Péter brüsszeli kegyurai Ukrajnával.

Az Európai Néppártnak, azon belül is éppen Weber pártjának volna most egy viszonylag fontos projektje odahaza: kormányozni kellene valahogyan Németországot, elvégre a Néppárt helyi lerakata megnyerte az ehhez szükséges választást. Ezzel a projekttel momentán úgy haladnak, hogy a választások után azonnal, minden választójukat és a frissen kialakult választási eredményt képen törölve megvalósították a Zöldek és a tizenhat százalékosra zsugorodott szociáldemokraták adósságalapú gazdasági programját. Majd átengedtek a szociknak hét minisztériumot, köztük a kassza kulcsát őrző pénzügyet. Mindezért hálául a szocialisták kedden még egyszer beletörölték Weberék orrát a hűvös televénybe: Németország kortárs történelmében most először a kormánypárti frakciók megbuktatták a kancellárjelöltjüket, Friedrich Merzet.