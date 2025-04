Trump vámháborúja – globális káosz vagy stratégiai lépés egy új gazdasági világrend felé?

Donald Trump újabb vámháborúja ismét felkavarta a globális piacokat: 2025. április 2-án bejelentett átfogó vámemelései nemcsak Kínát és Mexikót, hanem az EU-t és más szövetségeseket is célba vették. A lépés heves reakciókat váltott ki, a részvénypiacok zuhantak, a volatilitás megugrott, és a globális gazdasági bizonytalanság fokozódott.

Trump üzleti múltja – a kemény tárgyalási stílus, a nyomásgyakorlás és az alkuk stratégiája – jól tükröződik e politikában. A cél: a partnereket a tárgyalóasztalhoz kényszeríteni, még ha ez rövid távon gazdasági zavarokat is okoz.

A vámok az amerikai ipart védik, de a globális ellátási láncokra épülő cégeket nehéz helyzetbe hozzák, különösen az autó- és techszektorban.

Az infláció veszélye is nő, ám Trump számára a politikai üzenet fontosabb: Amerika visszavette az irányítást.

A nemzetközi válaszok sem maradtak el – Kína és az EU is ellenintézkedéseket vezetett be. Mindez egy új gazdasági korszak nyitányát is jelentheti, ahol a szuverenitás, a nemzeti érdek és az iparvédelem kerül előtérbe.

Trump nem diplomataként, hanem ösztönös üzletemberként alakítja a globális játékszabályokat – és éppen ez a kiszámíthatatlanság lehet a legerősebb ütőkártyája.

Nyitókép: AFP/Shawn Thew