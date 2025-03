Fegyelmezetlen az ukrán hadsereg: Zelenszkij már lépett, egy fejes már repült is

Andrij Hnatov mostantól az ukrán fegyveres erők vezérkarának új főnöke lesz, Anatolij Bargylevycs helyére, aki csak tavaly februárban vette át a szerepet – írja a Portfólió. Rusztem Umerov védelmi miniszter azt közölte,

Szisztematikusan átalakítjuk az ukrán fegyveres erőket, hogy fokozzuk harci hatékonyságukat. Hnatov küldetése a katonai normák betartásának biztosítása és a fegyelem megerősítése a fegyveres erőkön belül.

A miniszter azt is megemlítette, hogy Bargylevycs továbbra is a csapat tagja, most a főfelügyelőség megreformálásával bízták meg.