Német lap: fogy a levegő Zelenszkij körül

2025. január 27. 12:16

Az ukrán elnökre jelenleg több oldalról is nyomás nehezedik. Most az új közvélemény-kutatási adatokkal és a feltörekvő ellenzékkel is küszködik.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök egyre nagyobb nyomás alatt áll mind belpolitikai, mind nemzetközi színtéren – írja a Focus Online. Donald Trump új amerikai elnök részben őt okolja az orosz-ukrán háború eszkalációjáért, miközben az ukrán belpolitikai ellenzék megerősödni látszik Trump új politikai irányvonalának hatására. A cikk szerint olyan prominens ellenzéki vezetők, mint Petro Porosenko volt elnök és Julija Timosenko egykori miniszterelnök, kapcsolatot tartanak Trump csapatával, sőt Timosenko Trump beiktatása alkalmából még Washingtonba is elutazott, bár hivatalos meghívást nem kapott rá.

Zelenszkij népszerűsége folyamatosan csökken, jelenleg 50 százalék alá esett, ami komoly kihívást jelenthet számára, ha a háború végeztével – az ukrán alkotmány előírásainak megfelelően – választásokat kell tartani. Egy friss közvélemény-kutatás szerint Valerij Zaluzsnij, az ukrán fegyveres erők korábbi főparancsnoka vezetné az első fordulót 24 százalékos támogatottsággal, míg Zelenszkij csak 16 százalékot kapna. Julija Timosenko 12 százalékkal követné őket, bár Zaluzsnij és Timosenko hivatalosan még nem jelentették be indulásukat. A belpolitikai instabilitás nemcsak Zelenszkij politikai helyzetét, hanem mint főparancsnokot is gyengítheti, ami kritikus következményekkel járhat az ország háborús helyzetére nézve. Az ellenzék – például Olekszij Honcsarenko politikus – úgy véli, hogy a pluralizmus erősítése javítaná Ukrajna helyzetét a háborúban. Honcsarenko szerint Zelenszkij túlzottan centralizálta a hatalmat, és nem veszi figyelembe az ellenzék tanácsait, holott „Ukrajna nem Oroszország”. Az elnök legitimitásának csökkenése és a belső megosztottság azonban tovább nehezítheti az ország helyzetét a háborús időszakban. Nyitókép: Tetiana Dzhafarova / AFP

