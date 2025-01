„Elon Musk szörnyeteg? Nem tudom. Ha ma még nem az, holnapra az lehet. Musk az új rossz megtestesítője. Azt hiszi, hogy üzleti sikere mindenhatóvá teszi. Gigászi üzleti erejére támaszkodva politikai hatalmat akar. Retteneteset. Ellenőrizetlenül. A megválasztott amerikai elnök mintha már a zsebében lenne.

De kell neki Németország és Nagy-Britannia is. Kanadáról nem is beszélve.

Pártokat támogat, pártelnököket jelöl vagy éppen megbuktatni készül. Azt akarja elhitetni, hogy mert a világ leggazdagabb embere, ezért a világ legigazabb embere is. Aki tudja a tutit. Bármiben. Mindenben. Hajlok az ellenkezőjére.

A jóság mértékegysége nem a dollár. A világ nem részvénytársaság. Musk lehet, hogy épít az üzletben. Erős lapjai vannak. Ő a leggazdagabb. De mire elég ez abban a küzdelemben, amely nem egy ember, hanem az emberi sokaság egészének sikeréről szól? Egyelőre semmire. Sőt.

Musk a gazdagodás egyéni sportját űzi. Nagy tehetséggel. Rendkívüli sikerrel. De mi egy másik sportot űzünk. Egy csapatsportot. A sport neve: közjó. Musk a feltartóztathatatlanul jövő szélsőjobb durvaságának, önzésének ikonja lesz, és egyszerre fogja élvezni a feléje irányuló rajongást és utálatot is.

A mi szerencsétlen Orbánunk ennek a Musknak az embere is. Az alcsúti ember elalélt Putyintól, Hszi-Csin-ping kínai elnöktől, alázatoskodott Trumpnak, most be fog hajolni Musknak. Azt hiszi, hogy felkapaszkodott a nagyok asztalához. Sámlinak hazánkat használja. Talán nem tudja, hogy csak egy egyszerhasználatos eszköz, egy ocsmány világot építő játszmában.

Musk és a demokratikus jóléti állam, a tisztességes nemzetközi együttműködés egyre inkább ellenfelei lesznek egymásnak. Musk a nemzeti, a gazdasági, az üzleti önzés első számú képviselője lesz. Egyelőre nem náci. De kétség nélkül a világ rosszabb felének megtestesítője. Muskkal együtt jön a leggazdagabbak korábbinál is önzőbb hatalma. És bármennyire is perverznek tűnik, ennek a hatalomnak a leggyengébbek, a legkiszolgáltatottabbak nyitnak utat.

Nem érdemes áltatni magunkat. Megjött az új világ. Powerworld, hatalomvilág. A megértés, az elfogadás, a kölcsönös felelőség, a partnerség régivágású, avítt értékek, szavak lettek. A durvaság kora jön. A hatalmasok önző világa, melyet, miként látszik, egyre többen követnek rajongva. A bizonytalanul tántorgó tömeg pedig megmaradt, beszűkült életét féltve behúzódik a nyers erő mögé. Védelmet keresve feladja, kiszolgáltatja magát, és észre se veszi, hogy maradék életét is odaadja a rossznak.