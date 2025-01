Los Angeles-i tűzvész: miért gondolják nagyon sokan, hogy a woke tehet az egészről?

Természetesen nem mindenről tehet egy-egy elborult ideológia, Los Angeles pedig elég gyakran szenved tűzvészektől, ha a száraz nyarakra száraz ősz következik, vagy ha nem gondozzák az aljnövényzetet. Az MCC Klímapolitikai Intézete össze is szedte ezeket az okokat – de itt is megemlítették a forrásmegvonásokat és például a gyújtogatásra utaló jeleket is. A vízhiány egyébként is régi rákfenéje ennek a területnek. Már két évvel ezelőtt csőszűkítőket szereltek be a legpazarlóbbnak tartott vízfogyasztók (sztárok városnegyedeiről beszélünk gigantikus medencékkel!) otthonaiba,

és régóta folyik a vita arról, hogyha a tiszta vízhez való hozzáférés alapvető emberi jog, akkor miért kell komplett városnegyedeknek palackozott vizet vásárolniuk?

Akárhogy is, az érintett városnegyedet ellátó három víztartály nagyon hamar kimerült.

A hibás az illetékesek szerint természetesen a személytelen „extrém magas igénybevétel” volt, nem az, hogy évtizedek óta hagyták lerohadni például a csövek jó részét.

Mindemellett úgy tűnt, a tűzoltóság sincs a helyzet magaslatán; a Los Angeles-i Tűzoltóságtól (Los Angeles Fire Departments, LAFD) forrásokat vontak el. Karen Bass, Los Angeles polgármestere