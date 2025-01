Itt a kegyelemdöfés! Jókora vereséget szenvedtek Bidenék transzügyben is

Nyitókép: ANDREW CABALLERO-REYNOLDS / AFP

Az amerikai szövetségi bíróság országosan megsemmisítette a Biden-adminisztráció által javasolt „Title IX” jogszabály módosítást,

amely lehetővé tette volna, hogy biológiai férfiak női sportágakban induljanak, és megnyitotta volna eőttük a női öltözők és mosdók ajtajait it.

A szabályozás ellen 26 állam indított pert, és a Legfelsőbb Bíróság már korábban ideiglenes felfüggesztést rendelt el. Most azonban a szövetségi bíróság minden államra kiterjedően blokkolta a szabályozást, beleértve azokat az államokat is, amelyek nem indítottak keresetet – számolt be a The Daily Wire.

A „Title IX” az Egyesült Államokban 1972-ben elfogadott, mérföldkőnek számító szövetségi polgárjogi törvény, amely megtiltja a nemi alapú megkülönböztetést minden olyan oktatási intézményben vagy programban, amely szövetségi támogatásban részesül. A törvény kimondja, hogy senkit sem érhet hátrány vagy megkülönböztetés neme alapján az ilyen intézmények tevékenységeiben való részvétel során.

Indiana főügyésze, Todd Rokita, aki az egyik vezetője volt a módosítás elleni küzdelemnek, „hatalmas győzelemnek” nevezte az ítéletet, és hangsúlyozta, hogy

a döntés megvédi a lányokat és nőket attól, hogy biológiai férfiak sértsék meg a magánszférájukat.

Riley Gaines, egy egykori egyetemi úszónő, aki férfi ellenféllel versenyzett, szintén ünnepelte a döntést, kijelentve, hogy „a józan ész kezd visszatérni”.