Félelem járja át a Guardian szerkesztőségét: ez az új koalíció mindent megváltoztathat az EU-ban

Herbert Kickl esetleges győzelmével Ausztria is csatlakozik a bomlasztó tagállamok listájához, ami veszélybe sodorja az EU politikáját – foglalta össze röviden a véleményét a The Guardian.

Az új politikai szövetség

Amennyiben Kickl valóban kancellár lesz, csatlakozik a hasonlóan gondolkodó vezetőkhöz, köztük a magyar Orbán Viktorhoz – akit példaképeként üdvözölt –, a szlovák Robert Ficóhoz és az októberi választások után valószínűleg a cseh Andrej Babishoz.

A brit lap szerint jelenlegi állapotok jól mutatják, hogy a jobboldal mennyire előretört az Európai Unióban.

Egyesek azt is megjegyzik, hogy ha Kicklt nem tartják kordában jobbközép partnerei, akkor még nehezebben kezelhetőnek bizonyulhat a blokkban, mint Orbán Viktor, akit az uniós pénzek visszatartásával tudtak többé-kevésbé féken tartani. Magyarországgal ellentétben azonban Ausztria többet fizet be az EU-ba, mint amennyit onnan kap, így nem biztos, hogy fel tudják használni ugyanezt a módszert ellene. Ha Kickl, Orbán és bomlasztó társaik mégis összefognak, az uniós politikák – különösen azok, amelyekhez egyhangúságra van szükség – csorbát szenvedhetnek – foglalta össze a véleményét a The Guardian.

