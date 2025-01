„Az orosz export és az állami bevétel jelentős része továbbra is szénhidrogén. Lehet hogy ma nem 60%, de nincs messze tőle. Ez is egy hitbeli, drukkerdolog, ahogy nézek pár kommentet. Van aki szerint az orosz gazdaság az összeomlás szélén, mások szerint meg még jót is tesznek a szankciók, mert kiépül az orosz ipar. Egyébként abban, hogy a 14 utáni szankciók az orosz mezőgazdasági önellátáson nagyot löktek, nyugati szakértők is egyetértenek, ez biztos, de nem tudnak mindent helyettesíteni.

Az igazság a két véglet között van, nem omlanak össze az oroszok, de nem is hatástalan a szankciók nem kis része. Fáj nekik. Az kérdés, hogy ha akarná az OPEC mennyivel tudná lejjebb vinni az árakat – az nem kérdés, hogy az elmúlt években inkább visszafogták a termelést. Az Öbölben van szabad kapacitás, mindenki utánanézhet egy kis kereséssel.

Oroszország ugyan nem csak egy »nagy benzinkút«, de exportképes terméke kevés van a nyersanyagokon túl. A hadiipar most a saját piacot látja el, egyes területei (drónok, EW pl) jól teljesítenek a háborúban, így vélhetően piacképesek lesznek a jövőben is, más kevésbé.Közben nézzék meg Kínát. Az állítólag 6 millió dollárból fejlesztett DeepSeek épp sokszázmilliárd dolláros csapást mér az amerikai tőzsdére ezekben a pillanatokban.

Oroszországban is nem kis részben Kína a háború nyertese, veszi át a nyugati piacot autóiparban és sok minden másban is. Az én érzésem az, hogy nem egy egyedi dolog a mai kínai siker – és ez alá a hatalmas, innovatív, a világ gyáriparának 40%-val rendelkező (USA 17%) ország alá »tolódik« be a legnagyobb nyersanyagkészlet, az orosz.

ps. Nem akarok senkit megbántani, de ha egy pillantást vetnek az orosz export szerkezetére, az nem egy ipari-technológiai nagyhatalmat mutat....”