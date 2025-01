„Sokan és sokat beszélnek Oroszország kitettségéről Kínával szemben. Elég azonban egy pillantás a Selyemút térképére, hogy megértsük, hogy Oroszország nélkül nincs Selyemút. Ez pedig egy igen jelentős kitettség az ellenkező irányban.

A déli, Iránt átszelő útvonal mindig is ingatag lábakon állt mivel Kína nem akart konfrontálódni a nyugati szankciókkal. A kínai befektetések Iránban ebből kifolyólag igen szerények maradtak. Aztán Szíria elesett és Irán viszonya Törökországgal is feszülté vállt. Arról nem is beszélve, hogy a kurd kérdés is ott könyököl a déli Selyemút padkáján.

A tengeri útvonalakat még mindig az amerikai haditengerészet dominálja, mivel a kínai flotta papíron számosabb, de még mindig nagyon távol van attól, hogy egy globális jelenlétet képezzen.

Ergo egy esetleges kínai – amerikai rangadó esetén a Selyemút tengeri komponense csupán egy vastag kék vonal marad a térképen, semmi több. Az egyetlen megbízható szárazföldi útvonal ami összeköti Kínát Európával az Oroszországon keresztül vezet. Bármennyire kellemetlen is ez a gondolat, de Oroszország nélkül a Selyemútról csak feltételes módban beszélhetünk.”