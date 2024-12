Miért szavazna egy erdélyi magyar a szélsőségesen nacionalista román jelöltre?

Az erdélyi magyarok körében tapasztalható Georgescu iránti szimpátia részben abból is fakadhat, hogy Georgescu egy 2022-es interjúban kifejezte Orbán Viktor iránti hódolatát. Ez persze nem akadályozta meg olykor magyarellenes álláspontja kifejtésében. Mindemellett az általa felvett békepárti és NATO-ellenes póz is vonzó lehet azok számára, akik ez alapján a néhány megszólalás alapján úgy gondolják, Georgescu nem is mond olyan nagyon mást, mint amit ők is gondolnak.