Már a Politico szerint is gazdasági apokalipszis van Európában

Az európai gazdaság helyzete egyre komolyabb aggodalmakat kelt, különösen Donald Trump várható visszatérése és a kontinens innovációs lemaradása miatt – írja cikkében a Politico.

Mint fogalmaznak: az elmúlt évtizedek gazdasági növekedése, amely az EU keleti bővítésére, illetve az ázsiai és amerikai keresletre épült, mára már a múlté. „A globális gazdasági széljárás és Trump várható protekcionista politikája drámai változásokat vetítenek előre.”

A Politico emlékeztet: Trump új vámokat vethet ki olyan európai termékekre, amelyek az ipari export gerincét alkotják, és az ilyen lépések súlyos csapást mérhetnek az európai iparra, miközben az EU országai már így is nehezen tartják kordában a növekvő költségvetési hiányokat. Ezen felül pedig a NATO-kiadások növelésére vonatkozó amerikai követelmények is további terheket rónak a tagállamokra, miközben a transzatlanti kereskedelmi kapcsolatok jövője is bizonytalan.

A Politico cikke szerint a legnagyobb probléma azonban Európa technológiai és innovációs lemaradása.

Az EU, amely egykor olyan forradalmi találmányok bölcsője volt, mint az autó vagy a telefon, mára messze elmarad az Egyesült Államok és Kína mögött. Az elektromos járművek piacán például egyetlen európai modell sem szerepel a 15 legkelendőbb között – jegyzi meg a portál.

„Mario Draghi volt olasz miniszterelnök jelentése szerint az 50 legnagyobb technológiai vállalat közül mindössze négy európai. Az alacsony kutatási és fejlesztési ráfordítások, valamint az egyetemek viszonylagos gyengesége tovább mélyítik a szakadékot” – fogalmaz a lap, hozzátéve, hogy a Tesla és kínai versenytársai jelentős előnyre tettek szert az akkumulátor-technológia és szabadalmak terén, miközben a német gyártók még mindig a dízelmotorok tökéletesítésével foglalkoznak.

A Politico úgy véli: az európai vállalkozói kultúra hiányosságai szintén hozzájárulnak a gazdasági stagnáláshoz. Az amerikai startupokkal ellentétben – amelyek jelentős kockázati tőkét vonzanak –, az európai cégek gyakran nem rendelkeznek elegendő forrással a növekedéshez.