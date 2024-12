Éles figyelmeztetést küldött Amerika az egész világnak: nem a brüsszeli mainstream, hanem Orbán Viktor oldalán állnak

„Az Egyesült Államok szankciókat vezet be azok ellen, akik együttműködnek a Nemzetközi Büntetőbírósággal (ICC)” – jelentette ki Lindsey Graham republikánus szenátor.

Graham egyértelmű üzenetet küldött: a Fox News televízióban úgy fogalmazott,

ha bárki megpróbál segíteni a Nemzetközi Büntetőbíróságnak, szankciókkal fogják sújtani”

– idézte a Süeddeutsche Zeitung.

A lap a szenátor kijelentése kapcsán emlékeztetett, hogy a republikánusok olyan törvényt terveznek elfogadni, amely azon személyek ellen irányul, akik támogatják az ICC vizsgálódását az USA és szövetségesei ellen. A német lap ismertette, hogy ez nagyon messzire megy:

elméletileg azokat az európaiakat is érintheti, akik együttműködnek a Nemzetközi Büntetőbírósággal.

Például a Szövetségi Bűnügyi Hivatal német tisztviselői, akik alkalmanként segítenek az ICC-nek a holttestek azonosításában. A szankciók között vagyonelkobzás és beutazási tilalom is szerepel.

A republikánus többségű amerikai képviselőház tagjai az indoklásukban azt írták, hogy a cél az, hogy se az amerikaiakat vagy az izraelieket ne zaklassa az ICC – amely szervezetnek sem Izrael, sem az USA nem tagja.

Az „Illegitim bírósági ellenintézkedésről szóló törvény” kizárólag az Egyesület Államok elnökére bízza az ICC támogatóinak személyes szankcionálását, aki hamarosan Donald Trump lesz. A törvény az elnököt arra is felhatalmazza, hogy az érintett személyek családtagjait is megbüntesse. Ez magában foglalja a házastársakat, gyermekeket, szülőket vagy testvéreket is – sorolta a Süeddeutsche Zeitung, mely megjegyezte,

ez az új, rövidesen hivatalosan hatalomba lépő kabinet első, „éles figyelmeztetése” Hága irányába.

Orbán Viktor is ellenszegült az ICC-nek

Emlékezetes, Orbán Viktor magyar miniszterelnök még egy novemberi rádióinterjújában jelentette be, meghívta Magyarországra Benjámin Netanjáhú izraeli miniszterelnököt és biztosította, hogy nem lesz letartóztatva hazánkban. Mivel Netanjáhú és Joáv Gallant volt védelmi miniszter ellen a hágai Nemzetközi Büntetőbíróság (ICC) állítólagos háborús bűnök miatt elfogatóparancsot adott ki – mely tettet Izrael és szövetségesei, köztük az USA elítélnek –, a magyar miniszterelnök lépése nyílt ellenszegülés volt az ICC-nek.