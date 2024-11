Orbán Viktor lett a legfontosabb politikai szereplő Európában Trump győzelme után

A magyar kormány korán felismerte egy újabb Trump-elnökség lehetőségét. Ebben szerepet játszik az is, hogy Donald Trump számos fontos kérdésben, például a migráció, a szociálpolitika, a háború és a béke kérdésében hasonló álláspontot képvisel, mint a magyarok.

Bauer szerint Donald Trump saját országa érdekei felé fog orientálódni. Európa erre nincs felkészülve. Az európaiak is jól tennék, ha a politikai döntéshozatal figyelmét saját nemzeti lakosságuk jólétére irányítanák.

Érdekek által vezérelt külpolitikára van szükség; a ködös, értékközpontú politikák ideje lejárt.

Magyarország ebben játszhatja a trendteremtő szerepet, hiszen a magyar miniszterelnök jelmondata nemcsak Magyarországnak, hanem Európának is szól: „Make Europe Great Again”.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy nehéz elképzelni, hogy az új amerikai elnök éppen azokkal fog kapcsolatot teremteni, akik az utolsó pillanatig mindent megtettek riválisa győzelméért. Az európai politikai erőknek a szerepe fog felértékelődni, amelyek saját meggyőződésükből és belső indíttatásból álltak az újonnan megválasztott amerikai elnök mellé. Nem csak az számít tehát, hogy a Washington kit hív fel Európában, hanem az is, hogy egyáltalán kinek kapcsolata az új amerikai adminisztrációval. A válasz itt is egyértelmű: Orbán Viktor – írta Bauer.