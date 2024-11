Mérföldkő a háborúban: ilyet még nem tettek az ukránok (VIDEÓ)

Nyitókép: MTI/AP/Az ukrán elnöki sajtószolgálat

Andrij Kovalenko, az ukrán dezinformáció-ellenes központ vezetője a Telegramon bejelentette, hogy Kurszk térségében észak-koreai csapatokat vettek tűz alá.

Eközben az orosz erők folytatják az ukrán csapatok visszaszorítását a Kurszk környéki területekről, és most visszafoglalták Szudzsa városát, amely egy fontos gázszállítási csomópont.

Volodimir Zelenszkij ukrán elnök élesen bírálta nyugati szövetségeseit, amiért nem biztosították a szükséges fegyvereket, és nem engedték, hogy Ukrajna nagy hatótávolságú fegyverekkel mélyebben lévő orosz célpontokat támadhasson.

Oroszország is fokozta légi támadásait Ukrajna egyes legnagyobb városai ellen; csak október utolsó hetében több mint 900 bombát és közel 500 Shahed drónt vetettek be Ukrajna ellen – közölte Zelenszkij. Hétfőn az ukrán légvédelem arról számolt be, hogy kilenc régióban a 80 drónból 50-et sikerült lelőniük. Harkiv és Dnyipropetrovszk régiókban végrehajtott ballisztikus rakéta- és irányított bombatámadások három ember halálát okozták, és 13-an megsebesültek.