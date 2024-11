Könnyen kiszolgáltatott helyzetbe kerülhet a magyarság: sorsfordító választás előtt állnak az erdélyi magyarok

A RMDSZ kormányra kerülése a családtámogatási közpolitikák szempontjából is fontos, mivel a román politikai pártok nem foglalkoznak hangsúlyosan a népességcsökkenés kérdésével – mondta. Példaként említette, hogy a szövetség ellenzékbe kerülésével leállt a Cseke Attila fejlesztési minisztersége idején indított bölcsődeépítési program – a többi között Kolozsváron is, ahol nagy szükség van bölcsődékre. „Sok mindent kell rendezni, ott vannak a magyar közösség ügyei és olyanok is, melyek általánosak, azokkal is foglalkozni kell” – húzta alá.

(MTI)

***