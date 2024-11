Hatalmas a tiltakozás: a németek nem robbantották fel, a szerbek mégis lebontanák Belgrád ikonikus hídját

Nyitókép: wikipedia.com

A belgrádiak tiltakozása ellenére lezárták Belgrád egyik legrégebbi – még a német megszállók által épített – hídját, hogy lebontsák, és újat építsenek a helyére.

A Száva folyó felett átívelő hidat némethídnak is nevezik, ugyanis azt a második világháború idején, 1942-ben építették a német megszállók, miután az utolsó Száva-hidat is lerombolták. Érdekessége, hogy ezt a hidat visszavonuláskor a németek nem robbantották fel. Belgrádnak tíz hídja van, kettő a Duna, nyolc pedig a Száva folyó felett ível át, ez utóbbiak közül négyen folyik közúti forgalom. A most lerombolásra ítélt híd is közúti forgalomra alkalmas.

A helyiek többsége azonban ellenzi a híd lerombolását, mert úgy véli, hogy nem hidak lerombolására, hanem újak építésére lenne szükség a túlzsúfolt fővárosban.

A híd marad nevű csoportosulás bejelentette, megakadályozza a híd lerombolását, és tagjai az éjszaka folyamán is a hídon tartózkodnak majd, hogy megakadályozzák a bontás megkezdését.

Aleksandar Sapic, Belgrád polgármestere bejelentette, hogy 2026 végére vagy 2027 elejére készülhet el az új híd a régi helyén, és az új építmény már megfelel majd a modernkori elvárásoknak. A híd bontásának kezdetét szombatra jelentették be, ez azonban egyelőre elmaradt.

