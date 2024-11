A spanyol kegyelemdöfés után vége az évszázad üzletének

Nyitókép: OSEP LAGO / AFP

Pedro Sánchez kormánya a jogi manőverek mestere, amit most a magyarok is megtapasztalhattak. A spanyolok titkosszolgálati jelentésekkel védték be magukat, ellehetetlenítve a Talgo felvásárlása körüli jogi fordulatot – számolt be a vg.hu.