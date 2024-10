Váratlan fordulat: már a The New York Times is a magyar álláspontot képviseli

Nyitókép: AFP/Beata Zawrzel

A tudományos kutatások már korábban is a kannabisz legalizációjának veszélyeire és negatív hatásaira hívták fel a figyelmet, ám a The New York Times eddig más álláspontot képviselt – írja a Drogkutató Intézet.

Mostanra ez megváltozott:

az amerikai lap kutatása kitér arra, amiről a Drogkutató Intézet már korábban közreadott egy elemzést Kanadával kapcsolatban, hogy a régi és az új kannabisz THC-tartalma között zongorázni lehet a különbséget.

Az elemzés megjegyzi, a legalizáció egészségügyi következményeiről államok közötti szinten nincs összehangolt, alapos megfigyelés.