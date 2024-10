Trump a fekete és a hispán szavazók körében is előretört

Nyitókép: Kamala Harris a pennsylvaniai Erie-ben kampányol 2024. október 14-én / fotó: DUSTIN FRANZ / AFP

Donald Trump republikánus elnökjelöltként mind 2016-ban, mind 2020-ban jól teljesített a feketék és a hispánok körében, a jelenlegi adatok szerint a 2024-es kampányfinisben is őrzi ezt a tendenciát. A Demokrata Párt kampánygurujai ezért most arra ösztönzik Kamala Harrist, hogy ezt a két választói szegmenst is próbálja nagyobb üzenetekkel megszólítani.

A részben afro-amerikai származású demokrata elnökjelölt fölénye ezekben a választói rétegekben természetes, de az arány nem mindegy: a korábbi elnökválasztások során

a feketék körében egy demokrata jelölt támogatottsága 90 százalék körüli volt, jelenleg Harrisé csupán 78 százalékos.

Mivel várhatóan nagyon szoros befutója lesz az elnökválasztásnak, akármelyik támogatói csoport mozgósítása meghatározó fontosságú lehet. A spanyolajkúak is ilyen csoport, hiszen vannak államok, ahol a szavazók jelentékeny része ilyen származású: Arizónában minden negyedik szavazó latino, Nevadában minden ötödik – Georgiában a fekete szavazók a helyi választásra jogosultak mintegy 30 százalékát teszik ki. A csatatér-államokban a mozgósítás kardinális tényező lesz – írja a BBC.

Mi a magyarázata, hogy éppen egy afro-amerikai jelölt nem tudja a korábbiakhoz hasonló mértékben hozni e két választói csoportot? Nos, a gazdaság állapota – folytatja a brit közszolgálati csatorna, amely szerint

a szavazók nagy részét az infláció, a fogyasztói árak és a megélhetés érdekli a legjobban,

és a Biden-Harris duó vezette négy éves kormányzati ciklusban a többség nem tapasztalt jó kormányzati munkát e téren.

Érdekes módon a bevándorlás kérdésében is van egy lényegi elmozdulás mindkét szegmens körében: a feketéket az zavarja, hogy az illegális úton érkező migránsokra a Biden-kormányzat többet költ, mint a szegény fekete településekre, míg a hispán voksolók egy részét az bosszantja, hogy az amerikai-mexikói határszakaszon rendszeresek az összecsapások, a hatóságok nem tudják fenntartani a rendet.