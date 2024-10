Az FPÖ szerint hülyének nézik a migránsok az osztrák államot

Nyitókép: JENS SCHLUETER / AFP

Egy „szenzációs” menekültjogi ügyről számolt be a heute.at. Egy muzulmán orosz-tadzsik kettős állampolgár 2023. szeptember 22-én Törökországon és Szaúd-Arábián keresztül illegálisan lépett be Ausztriába. Ott menedékjogot kért azzal az indokkal, hogy feleségével és gyermekeivel együtt jobb munkalehetőséget keres, és félt az oroszországi katonai szolgálattól is.

Menedékkérelmét tavaly áprilisban elutasították. De aztán a hívő muszlim (aki néhány hónappal korábban még Szaúd-Arábiába is elzarándokolt) fellebbezést nyújtott be a döntés ellen.

A bécsi szövetségi közigazgatási bíróságon szóbeli meghallgatásra került sor, ahol a fellebbező új indoklást nyújtott be a tartózkodási jogára vonatkozóan. Ekkor már azt állította, hogy homoszexualitása miatt hazájában diszkriminációnak, megbélyegzésnek és fizikai erőszaknak volt kitéve. Ennek a hatására kérelmét gyorsított eljárásban, és szinte azonnal jóváhagyták. A bíróság szerint a férfi – aki hazájában hentesként, autófestőként és építkezésen dolgozott – az eljárás során

„hitelesen bizonyítani tudta”, hogy homoszexuális annak ellenére, hogy egy nővel házasodott össze, és öt gyermeke van.

Rokonait most családegyesítés címén hozhatná be az országba.

Maximilian Krauss, az FPÖ bécsi parlamenti frakciójának vezetője felháborodott a hír hallatán: „Ez a döntés egy különösen súlyos igazságügyi botrány”. Krauss szerint a civilszervezet és az ügyvédek tanácsára vallotta magát homoszexuálisnak a menedékkérő.