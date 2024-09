Kiadta Netanjahu a végső parancsot az izraeli hadseregnek

Fotó: Abir Sultan/AFP

Mint arról lapunk is beszámolt, tovább fokozódik a konfliktus Izrael és a Hezbollah között, ami főleg Libanon területét érinti. Benjamin Netanjahu izraeli miniszterelnök közölte: arra utasította hazája hadseregét, hogy „teljes erővel” folytassák a harcokat. Netanjahu hivatala szerint az amerikai-francia tűzszüneti javaslatra nem is reagálnak, a harcokat éppen, hogy fokozni kell. Israel Katz izraeli külügyminiszter is megerősítette:

Nem lesz tűzszünet északon”,

és Izrael harcolni fog a Hezbollahhal „minden erőnkkel a győzelemig”.