„A 2024-es évet a globális antiszemitizmus soha nem látott mértékű növekedése jellemezte, összesen 6326 dokumentált esettel, ami 107,7 százalékos növekedést jelent 2023-hoz képest. Az október 7-ei Hamász-akció nyomán a második világháború vége óta a legsúlyosabb antiszemitizmus-hullám söpört végig a világon. A szélsőbaloldali incidensek száma 324,8 százalékkal nőtt, a szélsőjobboldali incidensek száma 54,8 százalékkal csökkent 2023-hoz képest. (Global Antisemitism Incidents Rise 107.7% in 2024, Fueled by Far-Left Surge, combatantisemitism.org, 2025.04.29.)

A világ felnőtt népességének 46 százalékának – kb. 2,2 milliárd embernek – mélyen gyökerező antiszemita attitűdjei vannak, ami több mint kétszerese a tíz évvel ezelőtti felmérés eredményének. A 35 év alattiak körében 13 százalékkal magasabb az antiszemita érzelmek aránya (50 százalék), mint az 50 év felettiek körében. Az ázsiai (51 százalék), kelet-európai (49) és fekete-afrikai (45) válaszadók körülbelül fele táplál markáns antiszemita attitűdöket. Az amerikai kontinensen (24), Nyugat-Európában (17) és Óceániában (20 százalék) alacsonyabb az antiszemita attitűdök szintje, de még így is kb. minden ötödik felnőtt érintett bennük. (46% of Adults Worldwide Hold Significant Antisemitic Beliefs, adl.org, 2025.01.14.)

Egy a világ 24 országára kiterjedő felmérés szerint 2021-ben többségben vannak azok, akik negatívan vélekednek Izraelről, amely csak Indiában, Nigériában és Kenyában élvezi a többség szimpátiáját. Átlagosan a megkérdezettek 62 százaléka negatívan, 29 százaléka pozitívan értékeli a zsidó államot, amelynek főleg a hollandok, a spanyolok, a svédek, a görögök, az olaszok, az indonézek, a japánok, az ausztrálok és a törökök körében áll rosszul a szénája.

A magyarok húsz százalékának nagyon rossz, 33-nak elég rossz, 31-nek elég jó, öt százalékának nagyon jó véleménye van Izraelről, szinte teljes szinkronban az amerikaiakkal. Netanjahuban a megkérdezettek 69 százaléka nem bízik, de továbbra is élvezi minden ötödik felnőtt bizalmát. (Most people across 24 surveyed countries have negative views of Israel and Netanyahu, pewresearch.org, 2025.06.03.)