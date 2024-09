Nyitókép: Mandel NGAN / AFP

„Azt világosan látják a Kremlben, hogy a szembenállás egyik jelölt győzelmével sem szűnik meg, mivel az amerikai érdekek jelenleg élesen szemben állnak az orosz érdekekkel”

Oroszország számára nem előnyös, ha az Egyesült Államok élén erős, az új világrendről határozott realista elképzelésekkel rendelkező, a tartalékokkal hatékonyan gazdálkodó, az amerikai hegemóniát kemény kézzel őrző elnök áll. De nem áll az érdekében az sem, hogy a Fehér Házba egy túlságosan gyenge, ezzel magát Amerikát, és a világot is káoszba döntő elnök kerüljön. Ez ugyanis kiszámíthatatlanná teszi a világot, ami veszélyek sorával jár. Moszkva a kapcsolatok normalizálásában, és semmiképpen sem a világháború felé vivő további éleződésében érdekelt.

Ebből logikusan következik, hogy a Kreml Amerika élén egy kiszámítható, határozott, de nem agresszív, így az orosz érdekeket is figyelembe vevő, döntéseinek a következményeivel tisztában lévő elnököt szeretne látni. Kamala Harris pedig se nem túl erős, se nem túl gyenge, eléggé kiszámítható, így akár meg is felelhet a Kreml elképzeléseinek. Ezért aztán érdemes elgondolkodni azon, hogy Putyin talán nem is viccelt, amikor Harrist favorizálta.”