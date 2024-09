Ausztriából üzentek minden magyarnak: „Készüljetek fel a legrosszabbra!"

Nyitókép: AFP/Joe Klamar

A vezető hírportálok természetesen kiemelten foglalkoznak az európai árvízhelyzettel, a BBC és a Guardian is élő tudósításban számol be a Magyarország régióját is súlyosan érintő eseményekről.

Egy lengyel város mind a 44 ezer lakos evakuálását kérte, hétvégén 16-ra nőtt a régióban az árvíz okozta halálos áldozatok száma, gyászolnak Romániában, Ausztriában, Csehországban és Lengyelországban is. Először a szörnyű bécsi képek járták be a világsajtót, de Pozsonyban is 9 méter fölött tetőzhet a Duna, Budapesten pedig a 2013-as szint közelébe juthat.

Készüljetek fel a legrosszabbra

– üzente az egyik osztrák lakos mindazoknak, akiknél majd a következő órákban tetőzik a folyó vízszintje, azaz a magyaroknak is. Hasonlóan borúsan látja a képet a Guardiannak nyilatkozó lengyel nyugdíjas, aki azt mondta, mindenki retteg, mert tudják, hogy milyen ereje és hatalma van a víznek.

Csehország déli részén egy átszakadt gát okozott katasztrófát, az egyik helyi azt mondta, a helyzet rosszabb, mint valaha, és nem tudja, mi lesz vele, mert a háza víz alatt van, és fogalma sincs, hazatérhet-e valaha.