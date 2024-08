Lapértesülések szerint közvetett tárgyalásokat folytatnak az oroszok és az ukránok, Moszkva megszólalt

Nyitókép: NIKOLAY DOYCHINOV / AFP

Oroszország vasárnap tagadta azt a lapjelentést, amely szerint a Kurszki terület elleni ukrán támadás következtében közvetett tárgyalást folytatna Kijevvel az energetikai létesítmények elleni támadások leállításáról. A The Washington Post amerikai napilap szombaton azt írta, hogy Ukrajna és Oroszország küldöttségeket menesztett Katarba augusztusban, hogy tárgyaljanak a két harcban álló fél energialétesítményei elleni légicsapások leállításáról kötendő megállapodásról. Az amerikai lap szerint a megállapodás részletes tűzszünetet is előirányzott volna, de a tárgyalások megszakadtak, amikor Ukrajna orosz területre nyomult be.

Senki sem szakított meg semmit, mert nem volt mit megszakítani”

– jelentette ki Marija Zaharova, az orosz külügyminisztérium szóvivője vasárnap Moszkvában a cikkre reagálva.

Nem voltak közvetlen vagy közvetett tárgyalások Oroszország és Kijev között a létfontosságú polgári ellátólétesítmények biztonságáról”

– szögezte le.

Az amerikai lap szerint az ukrán elnöki hivatal azt közölte, hogy a közel-keleti helyzet miatt elhalasztották a dohai találkozót, és videokonferencia formájában tartják meg augusztus 22-én.

Zarahova Vlagyimir Putyin orosz elnököt idézte, aki augusztus 12-én feltette a kérdést: milyen tárgyalások lehetségesek az ukránok szárazföldi offenzíva és az orosz polgári infrastruktúra elleni támadások után. A szóvivő közölte, hogy kizárólag humanitárius kérdésekben van érintkezés a közvetítők között, egyebek mellett a fogolycsere kapcsán. Hozzátette, hogy Oroszország Ukrajna által követelt gyermekeket is adott át a hozzátartozóknak közvetítők közreműködésével.

(MTI)