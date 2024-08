Nyitókép: MTI/EPA/Julien Warnand

„Első körben meg kell jelölni és meg kell választani az új Európai Bizottság tagjait, melynek elnöke továbbra is az igencsak felemás megítélésű Ursula von der Leyen lesz. A német politikus öt évvel ezelőtt geopolitikai bizottságot, az Unió súlyának növelését ígérte, és első lépései kifejezetten bíztatók voltak. Emlékezhetünk még arra, hogy von der Leyen javasolta egy, az európai élet védelméért felelős biztosi portfólió kialakítását. Az óriási liberális nyomásnak engedve ugyanakkor letett erről a tervről.

5 éves elnöksége alatt pedig az Unió nemhogy erősebb lett, hanem csak veszített a súlyából, és szinte betagozódott az Egyesült Államok alá, ami a külügyeket illeti.

Második elnöki ciklusa kezdetén von der Leyen már nem is próbálkozik hasonlóval, és egyértelműen a nyugati fősodornak megfelelve politizál. Ezt várhatjuk a Bizottságtól is, amelynek felállítása ugyanakkor biztosan nem lesz konfliktusoktól mentes, hiszen a szuverenista kormányokkal rendelkező országok, mint például Olaszország, Hollandia, Magyarország és Szlovákia gyökeresen mást gondolnak az uniós problémákról és azok megoldásáról, mint a von der Leyen vezette brüsszeli elit. Márpedig gond akad bőven. Itt van rögtön az orosz-ukrán háború, amelyben Brüsszel erőn felül támogatja Kijevet, miközben saját maga a szankciók miatt folyamatosan veszít a versenyképességéből.

A gazdasági és energetikai problémákat pedig az uniós polgárok is a bőrükön érzik: beszédes adat, hogy többszörösére növekedett azon európaiak száma, akiknek gondot okoz, hogy télen felfűtsék ingatlanjukat.

Az Unió ugyanakkor továbbra sem hátrál ki Ukrajna támogatásából, amivel nemcsak a nehéz helyzetben lévőket, hanem az energiaintenzív ágazatokban tevékenykedő cégeket is tönkreteszi. Műtrágyagyártás, üvegipar, vagy éppen vendéglátás – mind olyan szektor, amely az olcsó orosz energiának köszönhette versenyképességét és átlagon felüli jövedelmezőségét. Most ugyanakkor ennek vége. Ahogyan elégedetlenek a gazdák is, akiket szintén cserbenhagyott az Unió vezetése, amikor fontosabbnak ítélte az Ukrajnában tevékenykedő nyugati multik támogatását a saját termelőinél. És persze ott a migráció ügye, amely kérdésben a teljesen elhibázott migrációs paktum láthatóan semmit nem tett a probléma megoldása érdekében. A szigorú határvédelem pedig továbbra sincs az uniós döntéshozók látókörében.”