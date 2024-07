Ha nincs Orbán, Európa már 2015-ben elesett volna – sőt, az egész megújuló konzervatív jobboldal az ő köpönyegéből bújt elő

(Nyitókép: Gabriel Bouys/AFP)

2011. január elsején Magyarország Belgiumtól átvette az Európai Unió Tanácsának soros elnökségét. A régi tagállamok vezetői némi gyanakvással tekintettek Orbán miniszterelnökre, akiről mindannyian tudták, hogy jobboldali populista, és bár nagy fölénnyel nyerte meg a választást fél évvel korábban, azért a megnyerően szakértő és népére mint a szeme világára vigyázó baloldali kormányok után érthető ellenszenvvel fogadták Brüsszelben.

Sokuk kétségeit fogalmazta meg a német kancellár, Angela Merkel egy bizalmas, szűk körű tanácskozáson:

– Ha már felvettük ezeket a kelet-európai piacokat, illetve akarom mondani munkaerő-kibocsátókat, vagyis hogy pontosan fogalmazzak: szatellitállamokat keletről, úgy illendő, hogy ne hagyjuk ki őket a rotációs rendből, és ha rájuk kerül a sor, ők is tölthessék be az EU soros elnöki tisztét. No persze megfelelő kontroll mellett.

– Ki tudja, meddig maradnak egyáltalán az Unióban? – vetette fel David Cameron brit miniszterelnök lefitymálóan.

– Ugyan, meg se jegyezzük a nevét – szólt Werner Faymann osztrák kancellár, és ezen jót derült belga kollégája, Yves Leterme.

– Még hogy Orbán, micsoda fura név, erre se fognak emlékezni tíz év múlva – tette hozzá kacagva José Luis Rodriguez Zapatero spanyol miniszterelnök.

– Azért ezek a magyar nevek elég jellegzetesek – egészítette ki Nicolas Sarkozy francia elnök. – No persze, nem állítom, hogy évek múlva is találkozunk vele az Európai Tanácsban…

Végül aztán a magyarok egész ügyesen levezényelték a dolgot:

nem omlott össze a szervezet, nem lépett ki senki, nem tört ki háború, nem volt járvány és gazdasági összeomlás, nem özönlötték el távoli kultúrák szerencselovagjai a kontinenst.

Telt-múlt az idő.

Tizenhárom esztendővel később Orbán Viktor és csapata ismét megkapta a lehetőséget, hogy hat hónapra a normalitás beköltözzön az Unió fővárosába.

– Semmi vész – mondta a miniszterelnök az aggodalmaskodó kormányfőknek –, én vagyok itt az egyetlen, aki ezt már végigcsinálta, majd mindig szólok, mit kell tenni.