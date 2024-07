CNN: Biden megmentheti Ukrajnát, de előbb saját magát kell

Vagyis Biden kudarca a szövetségeseié is, akik már Trump esetleges győzelmére is forgatókönyvvel készülnek – erősítette meg Kurt Volker volt amerikai NATO-nagykövet. Mindeközben óvakodnak megszólalni, mert nem akarnak bevonódni az amerikai belpolitikába, igazolták vissza a CNN feltevéseit. Ráadásul most ezzel éppen lehet, hogy az Amerikai Egyesült Államok a gyenge pontja a szövetségnek. Persze az amerikai tisztviselők visszautasítanak minden olyan felvetést, hogy Biden partnerei aggodalomra adnak okot a szövetség vezetői képességével kapcsolatban, még akkor is, ha több közvélemény-kutatás is azt mutatja, hogy a legtöbb amerikai úgy gondolja, hogy túl idős a második ciklus betöltésére.

Erre a Trumppal vívott dicstelen vita csak ráerősített.