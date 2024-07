Az európai jobboldal lehetőségei

Franciaországban a Marine Le Pen nevével fémjelzett Nemzeti Tömörülés (RN) tarolt az európai parlamenti választáson, és megnyerte az előre hozott törvényhozási választás első fordulóját. Hasonló eredmény várható szeptemberben Ausztriában az Osztrák Szabadság­párttól (FPÖ) is. Orbán Viktor miniszterelnök a múlt héten új pártcsalád létrehozását jelentette be az FPÖ-t vezető Herbert Kickllel és a volt cseh kormányfő Andrej Babišsal közösen. Kijelenthető, hogy sosemvolt mértékben növekedett az Európai Parlamentben a jobboldali pártok súlya, az Európai Néppárttal (EPP) együtt megvan a szűk kétfős többségük is, 362 képviselő.