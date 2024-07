Nyitókép: Contributor/Getty Images

„Huszáros lépéssel indította a magyar európai uniós elnökséget Orbán Viktor magyar miniszterelnök. Ellátogatott Kijevbe Volodimir Zelenszkij ukrán elnökhöz és javaslatot tett a béke megteremtésére egy azonnali tűzszünet megfontolásra ajánlásával. Bár az ukránok – majd később az oroszok is – a felvetését elutasították, ezzel együtt az utazás gesztus értékét nyugtázták.

A vizit tovább enyhíti a feszültségekkel terhes magyar-ukrán viszonyt, javíthat a kárpátaljai magyarok helyzetén, és jó pont Magyarországnak, hiszen nemzetközileg is értelmezhető ajánlattal igyekszik elősegíteni az Európát is súlyosan nyomasztó orosz-ukrán háború lezárását.

Izgalmas kezdése ez a magyar EU elnökségnek is, hiszen tompítja azt az évek óta megfogalmazódó vádat, hogy hazánk nem vállal kellő mértékű szolidaritást az oroszok által megtámadott Ukrajnával, és azt is, hogy kiszolgálói vagyunk a gátlástalan putyini atomhatalom érdekeinek. (Személy szerint is örülök a látogatás megtörténtének, hiszen többször sürgettem ezt a nyilvánosság előtt – legutóbb éppen a vizit előtt két nappal –, mert több évtizedes tapasztalatból tudom, hogy a gesztusok nemcsak a magánéletben, hanem a politikában is komoly jelentőséggel bírnak.)

A kijevi úttal azt is megüzente a magyar miniszterelnök, hogy nem egy karakter nélküli, a bürokratikus ügyvitelre koncentráló magyar elnökséggel kell számolni a világpolitika színpadán. Ambíciói jelenleg a nemzetközi politikára összpontosulnak (azt persze itthon mi már hosszú évek óta tudjuk, hogy a hazai belpolitikai viszonyoknál sokkal jobban érdeklik a nemzetközi események).”

