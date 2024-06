Magyarország más – hála Istennek

Magyarország más – ezzel a címmel jelent meg vendéglátóm, Bauer Bence, a Mathias Corvinus Collegium (MCC) Magyar-Német Intézet igazgatójának könyve.

Az MCC egy, a fiatalok képzését és oktatását támogató intézmény, ahol előadást tartottam és részt vettem egy élénk beszélgetésen. A helyszín egyfajta diákság által kedvelt kávézó volt, laza ülésrenddel, ahol emberek jönnek-mennek, egyetemi campus hangulattal.

Figyelmeztettek, hogy a Mathias Corvinus Collegium „vitatott”, „jobboldali”, és közel áll Orbán Viktorhoz, a német média által démonizált magyar miniszterelnökhöz.

Emlékszem a baloldali német véleményformálók felháborodására, amikor Boris Palmer, Tübingen főpolgármestere elfogadta az MCC meghívását. Ez volt az egyik oka annak, amiért odarepültem. Az embereknek már annyira elegük van ebből a német tudálékosságból, hogy ha a németek valakit kárhoztatnak, az a legjobb ajánlás.

Aztán persze rengeteg kíváncsiság is közrejátszott, és ahogy mondtam, az emlékeim. Mint ahogyan az a kérdés, hogy az a hely, amely húszévesen engem annyira elvarázsolt, vajon vonzó-e még számomra. Már a repülőgépen is vidámság és derű vett körül, az utastársaim között feltűnően sok német volt, fiatalok és idősek egyaránt.

Évente több ezer német vándorol ki Magyarországra.

Köztük a feleségem egyik gyermekkori barátja, aki hozzánk hasonlóan most hetvenes éveiben jár, és akivel aznap este találkoztam. Német barátunk vidéken él, ahol már százezer euró alatt is lehet jó és tágas családi házat vásárolni. Magyarországon az egészségbiztosítási járulék töredéke a németországinak, ugyanakkor az egészségügyi ellátórendszer nem rosszabb, és az adó mértéke is ésszerű keretek között van. „Nekünk már nincsenek ilyen gondjaink” – mondta idős barátunk. „Valójában egyáltalán nincsenek gondjaink.” Magyarország más – már az egyén szintjén is.