Besülhetett a Meloni-projekt, máris a baloldallal szövetkezne Ursula von der Leyen

Nyitókép: Ludovic MARIN / AFP

Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke egyelőre nem keresi a jobboldal támogatását újraválasztásához – adta hírül a Reuters információira hivatkozva a Yahoo News.

Ez az első hír arról, hogy mihez kezdhet az újrázni kívánó bizottsági elnök az új, jobboldalibb Európai Parlamenttel. Bár a klasszikus hárompárti brüsszeli koalíciónak – Európai Néppárt, Szocialisták és Demokraták, liberális Renew – ismét többsége van az EP-ben,

ez a többség a lemorzsolódókkal együtt túl szűk ahhoz, hogy kényelmesen meg lehessen választani Von der Leyent,

és dönteni lehessen majd a testületben biztonsági, klímaügyi vagy iparpolitikai kérdésekben.

A Reuters információi arról szólnak, hogy Emmanuel Macron francia elnök, aki korábban alternatív jelöltet próbált Mario Draghi személyében a Berlaymontba ültetni, már inkább Von der Leyen támogatására hajlik. Olaf Scholz német kancellárral kapcsolatban szintén az a várakozás, hogy támogatni fogja a szintén német Von der Leyen újrázását. „Nincs okunk túl sokáig húzni ezt” – nyilatkozta az ügyben Scholz. (Mindkét vezető európai tagállam fejét súlyos választási vereség rázta meg vasárnap, Macron ki is írta az előrehozott választásokat.)

Míg korábban Von der Leyen Giorgia Meloni olasz miniszterelnöknek udvarolt annak érdekében, hogy támogassa majd az Európai Parlamentben, egyelőre hatni látszik a szocialisták, liberálisok és zöldek figyelmeztetése, miszerint nem működnek együtt a jobboldallal.

Meloni sem helyezkedett egyértelmű álláspontra, hétfőn úgy nyilatkozott, hogy egy második Von der Leyen-ciklusról még túl korai volna dönteni.

Von der Leyen maga viszont most már kevésbé Meloni irányába tájékozódik. „Választási kampányom során keményen dolgoztam azon, hogy felépítsek egy széles és hatékony többséget egy erős Európa érdekében” – nyilatkozta nemrég Berlinben a Yahoo News beszámolója szerint, és hozátette, hogy ezért „most a nagy politikai családokat keressük meg, akik a múlt ciklusban is jól együttműködtek velünk”. Vasárnap arról is beszélt, hogy azokkal kíván együttműködni, akik „Európa-pártiak, Ukrajna-pártiak és jogállamiság-pártiak”.