Román szélsőségesek durva támadást indítottak a magyarok ellen

Ellenszélben, frontvárosban

Reménykeltő fejlesztések indultak Marosvásárhelyen, ha döcögve is: Soós Zoltán polgármesternek és csapatának nagy ellenállást kellett leküzdenie a frontvárosban. Most újra választás közeleg, amelyen indul a korábbi városvezető, Dorin Florea is.