Orbántól és a többi „hasznos idiótától” félti Európát a német lap

Újraválasztása után Putyin elnök első hivatalos útján Pekingbe utazott, ennek üzenete pedig az, hogy Oroszország a kínai segítség nélkül nem tudná megnyerni a háborút, Kína pedig orosz győzelemmel számol Ukrajnában. Alexander Görlach német elemző a Die Welt vendégszerzőjeként arról ír, hogy

Kína tudatosan építi ki befolyási övezetét a Nyugaton, amit meg lehetne akadályoznia az európai államoknak,

de ehhez túl félénken viszonyulnak a keleti nagyhatalomhoz.

A Carnegie Council for Ethics in International Affairs főmunkatársa és a New York University professzora emlékeztet: Hszi Csin-ping és Vlagyimir Putyin államai között „korlátlan” barátság áll fenn, mintegy negyven alkalommal találkoztak eddig, és most is azt ígérik, hogy bővítik a bilaterális partnerséget. Mint a szerző írja, Kína „kettős felhasználású”, vagyis polgári és katonai célokra egyaránt felhasználható felszereléseket, teherautókat és drónokat ad át az oroszoknak, cserébe nyomott áron szerez be tőlük földgázt, és abban is segíti az orosz álláspontot, hogy bár szavakban kiáll a nemzetállamok szuverenitása mellett, Ukrajna állami létét hasonlóan ítéli meg, mint a Kreml, szintén a NATO felelősségét firtatja a kialakult helyzetért, illetve szintén „különleges katonai műveletet" emleget háború helyett.

A Die Welt vendégszerzője szerint

ezzel Hszi elnök mást is tesz: előkészíti a Tajvan elleni támadást.

Tajvant ugyanis nem tekintik önálló államnak, csupán Kína szakadár tartományának. Az orosz hadiszerencse fordulása, az orosz fölény most Kína kezére játszik, és

A kínai elnök világos jelzést adott Olaf Scholz német kancellárnak, Emmanuel Macron francia elnöknek és Ursula von der Leyen európai bizottsági elnöknek Ukrajnával kapcsolatban, amiből egyértelművé vált: Kína nem fog nekik segíteni abban, hogy gyorsan véget vessenek egy háborúnak, a szerző értelmezése szerint azért nem, mert

az leköti Európa erőforrásait, így a kínai gazdaság tovább szárnyalhat.

A Kínával szövetkezők „hasznos idióták"

Alexander Görlach úgy látja, hogy Hszi elnök európai útján azon államokat látogatta meg, amelyek európai szövetségesei lehetnek.

Peking Macront „hasznos idiótának” tartja: remekül jött Kínának, ahogy a francia elnök tavalyi pekingi látogatásán kijelentette, nem feltétlenül szükséges az amerikaiak mellé állni Tajvan védelmében. A szerző szerint Macron diplomáciai nagyképűségét gáláns gesztusokkal legyezgeti, célja pedig az, hogy megosztja a nyugati szövetségeseket.

A másik ilyen állam Magyarország, amely a cikkíró szerint biztonsági kockázatot jelent Európa számára.

Mint írja, egy megállapodás alapján szabadon tevékenykedhet a kínai rendőrség, és a kínai autógyártók számára gyártóüzemeket építenek, ami az EU és a Kínai Népköztársaság közötti kereskedelmi háborút az Unió határára hozza.

A harmadik állam Szerbia, amely Magyarországgal együtt Moszkva szoros partnere. Ezzel a szerző szerint a Balkán és Oroszország egyes részei Kína befolyási övezetébe tartoznak már – áll a Die Welt véleménycikkében.

