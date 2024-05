Hőböröghetnek Amerikában: Orbán példája ragadós, egyre több európai szereplő nyit Kína felé

Nyitókép: Aurelien Morissard / POOL / AFP

Hszi Csin-ping európai során Szerbiába, Magyarországra és Franciaországba is ellátogatott, ami Kína diplomáciai érdeklődésének jele az Európával való kapcsolatok újjáélesztése iránt. Mint a Jerusalem Post írja: Magyarország Kína egyik kiemelt európai befektetési célpontja, ahol a kínai cégek Európa legnagyobb akkumulátorgyárát építik, és Kína első autógyárát készülnek felépíteni Európában.

Az a tény, hogy Hszi Csin-ping elnök Párizst választotta első állomásának, több szempontból is árulkodó. Ennek ma különösen nagy jelentősége van,

tekintettel az Egyesült Államok kampányára, amely Kína túlzott befolyására figyelmeztet az európai gazdaságokra, valamint arra, hogy Emmanuel Macron elnök ragaszkodik a Kínával szembeni viszonylag független francia külpolitikához.

A lap azt is írja: Európa jelenleg úgy tűnik, megköveteli, hogy Kína aktív szerepet játsszon az ukrajnai háború megfékezésében. Kína, amely a közelmúltban Olaf Scholz német kancellárt és Antony Blinken amerikai külügyminisztert látta vendégül, és Vlagyimir Putyin orosz elnök közelgő látogatására készül, valóban kulcsszereplő lehet az ukrán válság megoldásában.

Összességében úgy tűnik, Európa eljutott arra a pontra, ahol nem sorol be teljesen az amerikai állásponthoz, amely a Kínától való elszigetelést vagy gazdasági elszakadást követeli.

Az európai álláspont célja a gazdasági verseny kockázatainak csökkentése, és Kínát továbbra is partnernek tekinteni. Ezt Franciaország is megismétli, amely a fenntartható kereskedelmet és a kölcsönös előnyöket biztosító gazdasági egyensúlyt kívánja meg. A francia álláspont a kereskedelmi kérdésekben megegyezik a többi európai ország álláspontjával, de biztonsági kérdésekben eltér egymástól. Az európaiak továbbra is úgy gondolják, hogy a NATO és az USA egyedül képes garantálni Európa biztonságát.

Macron Franciaországa azonban nincs egyedül azzal, hogy nem akarja elszigetelni Kínát: Orbán Viktor ugyanis a keleti irányultságot és országa nyugati kereskedelemtől való függőségének csökkentését részesíti előnyben, inkább Kínára és Keletre koncentrálva.