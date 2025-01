„Sokat kell majd megbocsátanunk egymásnak” – német minták kicsúcsosodása a világjárvány idején

A példamutatás és elöljárás iránti vágy mintája is szépen kirajzolódik, nem csak a COVID-19 világjárvány kezelésének idején, hanem a klímapolitikában is. Németország például az EU-s közös célkitűzés helyett, miszerint 2050-re minden EU-s tagállamnak klímasemleges gazdaságra kell áttérnie, már 2045-re szeretné elérni. Vagy ugyanúgy megjelenik ez Németország Ukrajna-politikájában is – a németek az USA után a legnagyobb támogatói a megtámadott országnak. Továbbá visszaköszön ez a hozzáállás abban a németekre jellemző mindent jobban tudó attitűdben (Besserwisserei) is, ami sok esetben ahhoz vezet, hogy a másképp gondolkodókat vagy a főárammal nem együtt úszókat megbélyegzik. Sokan a német szakértők és politikusok közül úgy gondolják, hogy ők birtokolják a bölcsek kövét és az igazság az ő oldalukon áll. Jól mutatják ezt a Donald Trump megválasztása utáni megnyilatkozások, amelyek jelentős többsége is egy morális „jobban tudást” és felsőbbrendűséget hordoz magában – még ha nem is egyenesen kimondva.

De ugyanez a hozzáállás jelenik meg Magyarországgal szemben is: Orbán Viktor migrációs politikáját a legszélsőségesebb megjegyzésekkel illették éveken át, mígnem mára lassan szigorúbb intézkedéseket kénytelenek bevezetni saját maguknál.

Ezen viselkedésminták felerősítésében oroszlánszerepet játszik a német média rendkívül sok esetben moralizáló és megbélyegző magatartása. Február 23-án azonban elképzelhető, hogy a németek többsége el fogja utasítani a mindig mindent jobban tudó ideológiai politizálást, és inkább újra befelé fordulva az egyéni felelősségvállalást, a két egymást követő recessziót eredményező év után a kevesebb állami beavatkozásra építő gazdasági prosperitást, valamint a law&order politikáját választja majd.

Nyitókép: Michael Kappeler / POOL / AFP