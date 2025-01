Merz kéri felvételét az Európai MEGA Pártba

„Rechts” és „rechtsextrem”, nopláne „gesichert rechtsextrem”, azaz „igazoltan szélsőjobboldali” között lényegében nincsenek sem különbségek, sem fokozatok Németországban. Nem fér közéjük egy papírlap sem, zwischen sie passt kein Blatt Papier, mondja a praktikus német. (Az emelkedettebb angol­szász szemében a napfény az, amiből nem sok fér oda két igen hasonló dolog közé; not a lot of daylight between them – mondják az óceán túloldalán.)

Ebben a politikai kontextusban kisebbfajta szenzáció az, ami most a választási győzelemre esélyes Kereszténydemokrata Néppárt (CDU) háza táján történik: ennek az eredendően jobboldali pártnak Friedrich Merz személyében bizony ismét jobboldali elnöke van. Nem néppárti, polgári, jobbközép meg semmi más eufemisztikus kásakerülgetés sem – hanem rechts, ha soha ki nem mondanák is. Manfred Weber páros lábbal rúgná ki az Európai Néppártból, ha nem a főnöke lenne. De szerencsére bizonyos értelemben Merz Weber főnöke. S a mi nagy szerencsénkre hamarosan Németország főnöke.