Ellenfélből barát, győztesből meglőtt áldozat – íme Robert Fico portréja

Senki sem vezette kormányfőként ilyen sokáig Szlovákiát, mint ő, de ő nyerte a legtöbb választást is, és még arra is volt példa, hogy abszolút többséggel kormányzott. Sőt, arra is képes volt, hogy a helyrehozhatatlannak tűnő bukás után visszatérjen az élvonalba, és újra visszaüljön a kormányfői bársonyszékbe.