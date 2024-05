„Egyre több keletnémet kérdi: miért kéne a nyugathoz hasonlítanunk?” – Katja Hoyer történész a Mandinernek

Nyitókép: Ficsor Márton

Katja Hoyer német-brit történész és újságíró. A londoni King's College vendégkutatója és a Royal Historical Society tagja. Legújabb könyve, a Beyond the Wall bestseller volt, és a rangos Baillie Gifford-díjra is jelölték. Rendszeresen ír a Spectator, a Daily Telegraph, a Die Welt és más újságok számára Németország és Európa aktuális politikai ügyeiről. A The New Germany podcast házigazdája. A történész Kelet-Németországban született, jelenleg az Egyesült Királyságban él. Katja Hoyer a Danube Institute meghívására érkezett Budapestre.

***

Több mint harminc év telt el a berlini fal leomlása óta, de a könyvében arról ír, hogy az emberek fejében még állnak a falak. Mire gondolt ezzel, és mennyire volt ön szerint sikeres a kelet és a nyugat egyesítése?

A legnagyobb probléma az, hogy az „újraegyesítés” valójában nem „újraegyesítés” volt, hanem az történt, hogy Kelet-Németországot magába olvasztotta a nyugat. A keletnémetek ezt akkor nem bánták, sőt kifejezetten támogatták, de utólag sokan úgy érzik, elveszették a történelmüket ebben a folyamatban.

A keletiek története csak lábjegyzetté vált Nyugat-Németországban. Ez kezd felszínre törni, mert a keleti országrészben sokan úgy érzik, hogy nincsenek komolyan véve, hogy ki lettek zárva a nemzet történelméből. Ez komoly politikai következményekkel jár, sokan átpártoltak radikális jobboldali pártokhoz, és nem voksolnak a nagy pártokra.

Az újraegyesítés nem úgy lett kitalálva, hogy a két fél egyenlően vegyen részt benne. Nem írtak új alkotmányt, nem voltak tárgyalások arról, hogy bizonyos dolgokat át lehetne venni a keleti résztől és beépíteni az új Németországba.

1990-ben nem jött létre „új Németország.” Nyugat-Németország folytatódott és a kelet csatlakozott ezen az úton.

Szerintem fontos lenne, hogy Németország elfogadja, hogy két külön történelme van 1945 és 1990 között, és mindkettőről érdemes beszélni. A könyvemmel ehhez próbáltam hozzájárulni.