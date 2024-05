Egyre közelebb a világháborúhoz: Ukrajna sorra kapja az „engedélyeket” oroszországi célpontok elleni támadásokra

2024. május 19. 10:06

A The Wall Street Journal szerint az ukrán vezetés hivatalosan is engedélyt kért a Biden-adminisztrációtól, hogy bevethessék az amerikai fegyvereket oroszországi területen is.

Fotó: Nicolas Economou / NurPhoto / NurPhoto via AFP A Magyar Nemzet cikke szerint egyre több nyugati ország ad engedélyt Ukrajnának oroszországi célpontok elleni támadásra. A lap hivatkozik az Ukrainska Pravdára, amely összegyűjtötte, hogy melyek ezek: - Május elején az Egyesült Királyság külügyminisztere, David Cameron kijevi látogatása során kijelentette, hogy Ukrajnának joga van a London által biztosított fegyverzettel orosz területen lévő célpontokra csapást mérni. - Lettország újonnan kinevezett külügyminisztere kijelentette, Ukrajna nyugati fegyvereket kapott egyes partnerektől, engedéllyel, hogy csapást mérjen Oroszország területére. Nem részletezte, mely országokra utal. - Az Egyesült Királyság 250 kilométert meghaladó hatótávolságú Storm Shadow cirkálórakétákat szállított Ukrajnának. Ukrajna tavaly tavasszal kezdte el használni azokat. Ugyanakkor John Kirby, a Nemzetbiztonsági Tanács stratégiai kommunikációs koordinátora a Fehér Házban egy tájékoztatón, az Amerika Hangja szerint azt mondta, hogy „Nem bátorítunk és nem is engedünk az Egyesült Államok által szállított fegyverrendszerek felhasználásával végrehajtott támadásoknak orosz területen belül. Ez a politika nem változott” – idézi az ukrán lap egy másik cikkében. Az előzményekhez hozzátartozik, hogy a The Wall Street Journal szerint az ukrán vezetés hivatalosan is engedélyt kért a Biden-adminisztrációtól, hogy bevethessék az amerikai fegyvereket oroszországi területen is. A Magyar Nemzet szerint az sem lehet véletlen, hogy ez a hír akkor látott napvilágot, miután az ukrán elnöki hivatal vezetője eligazítást kapott Alex Sorostól, a baloldali oligarcha Soros György fiától. ***

