A híres írónőnek elege van a „woke” kifejezésből, szerinte új szót kell használnunk

Nyitókép: Facebook

Lionel Shriver a „woke” szó alternatívájának megalkotására szólított fel, mondván, hogy még neki is elege van a kifejezésből, mivel „szörnyen túlhasznált”. Az írónőről azt kell tudni, hogy

nyílt bírálója az általa „woke”-nak nevezett ideológiának.

„Szükségünk volt egy szóra, és találtunk is egyet, de én is ugyanúgy belefáradtam, mint ti. Voltak mások is, akik megpróbáltak valami mást kitalálni, amibe szintén belefáradtunk. Ezek általában egynél több szótagot tartalmaztak, így nem ragadtak meg” – mondta a Hay Fesztiválon való megjelenése során. Shriver legújabb könyve, a Mánia egy olyan társadalomról szól, amelyben az „éberek” a „kognitív diszkrimináció” ellen harcolnak, és azt rendelik el, hogy legyen minden embernek egyforma az intelligenciaszintje. Ez azt jelenti, hogy eltörölték a képesítéseket és a jegyeket, bárki bejuthat az orvosi egyetemre, és a repülőgép-pilótáknak többé nem kell vizsgázniuk. „Engem az a nagyobb jelenség érdekel, hogy mennyire kiszolgáltatottak vagyunk annak, hogy a dolgok egy bizonyos szemléletmódja, egy bizonyos téma rövidlátó megszállottsága átvegye – megszálljon – bennünket” – mondta.