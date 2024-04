Zelenszkij jobbkeze az ukránoknak: ne féljetek! A nevetek benne lesz a történelemkönyvekben!

A Politico bemutatója szerint Jermak és Zelenszkij is tanult, középosztálybeli családból jöttek, mindketten a szórakoztatóiparban építettek karriert, dolgoztak is együtt sokszor, barátokká váltak, Jermak vezette az elnök 2019-es kampányát, az elnök jobbkezének tekinti, még edzeni is együtt járnak. Úgy is mondják, Jermak Zelenszkij producere, aki segít az egykori tévésztárnak, „hogy előadja legnagyobb szerepét, egy életre-halálra szólót a világ színpadán” – fogalmaz egy csepp pátosszal a lap. Jermakot „zöld eminenciásnak” is hívják Kijevben Zelenszkij zöld pólói után. Jermak igen diplomatikus tud lenni – dicséri a Politico – hiszen kikerülte a kérdésüket az amerikai-európai súlypontátrendeződés kapcsán az Ukrajnának nyújtandó katonai segély tekintetében. „Szerintem nem helyes választani a jó barátaink között” – mondta a lapnak. Sőt, sokszor eltért a papírformától, amivel igen személyessé is tette az interjút, személyes gondolatokkal, hangsúlyozza a személyi kultusszal sajátos viszonyt ápoló lap. A Politico tapintatosan rákérdezett, vajon gondolta volna-e Jermak, hogy egyszer ilyen meghatározó küzdelem idején szolgálhatja a hazáját, amire érzelmes és őszinte szavakkal válaszolt: „Nézd, én normális ember vagyok. Nem hiszem, hogy ilyen hős lennék. De elmondhatom, hogy az elnök nem változott. És én sem” – teszi mellkasára a kezét. Amikor bementek először az elnöki hivatalba, mindenkinek köszöntek, amin meglepődtek a derék dolgozók, hiszen korábban nem így volt ez – meséli nevetve.