Szégyent hoztak az Európai Unióra a brüsszeli rendvédelmi szervek

A megrázó terrortámadások és az európai szemmel sokkoló no-go zónák után itt az újabb totális kudarca a brüsszeli rendvédelmi szerveknek: képtelenek megvédeni egy békepárti, migrációellenes konferenciát a szélsőséges, Európa több nagyvárosában is előre kitervelt támadásokat végrehajtó antifa aktivistákkal szemben.

A nyilvánvaló politikai indíttatáson túl a baloldali városvezetés arra hivatkozva próbálja meg rendőrökkel ellehetetleníteni a Nemzeti Konzervatívizmus Konferenciát (NatCon), hogy „nem zárható ki, hogy szélsőséges csoportok kapcsolódjanak ehhez az eseményhez, vagy megpróbálják aláásni a konferencia résztvevőinek biztonságát”.

Még egyszer: az Európai Unió központjában, a demokrácia állítólagos fővárosában a rendőrök a békepárti konferencia résztvevőit fenyegetik, őket korlátozzák a megjelenésükkel, és nem a radikális szélsőbaloldali mozgalmak tagjait akarják megállítani, akik nem tartják be a törvényeket és ártatlan embereket bántalmaznak.

Ne feledjük, Brüsszelben naponta megfordulnak a kontinens, sőt a világ legfontosabb vezetői, olykor egy helyszínen, egy időpontban – ennek megfelelően 2024-ben például a hivatalos adatok szerint minden eddiginél nagyobb forrásból, 161 millió euróból gazdálkodhat a helyi rendőrség, amely az elmúlt években több tízmillió euróból vásárolhatott új felszerelést, eszközöket.

Most viszont úgy tűnik, egyetlen konferencia felszólalóit és résztvevőit képtelen megvédeni néhány erőszakos szélsőbaloldali aktivistától, és ha már így alakult, meg sem próbálja, sőt: lezárta a NatCon helyszínét, nem engedte be a később érkezőket, igaz, magát az eseményt nem tudta félbeszakítani, bármennyire is igyekezett.

A józan ész alapján fordított logikán alapuló döntést ráadásul azzal magyarázta, hogy a jelenlévő professzorok, politikusok, újságírók, a különböző nagy nemzetközi egyetemek tanárai veszélyeztetik a közrendet.

A rendezvény most is zajlik, és minden híreszteléssel ellentétben szerdán folytatódik – jelezte Brüsszelben Szalai Zoltán, a rendezvény partnere, a Mathias Corvinus Collegium főigazgatója.

Az eset kapcsán Orbán Viktor azt írta X-en: „A belga rendőrség úgy döntött, hogy lezárja a NatCont Brüsszelben, alig két órával a kezdete után. Azt hiszem, nem bírták tovább a szólásszabadságot. Legutóbb akkor akartak elhallgattatni a rendőrséggel, amikor a kommunisták '88-ban rám uszították őket. Akkor sem adtuk fel, és ezúttal sem fogjuk feladni!”