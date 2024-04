Nyitókép: DURSUN AYDEMIR / ANADOLU / ANADOLU VIA AFP

„A NATO-főtitkár e »spontán« érkezett javaslata mögött az egész általa kiprovokált háborúból most afganisztáni kivonulásához hasonló gyorsasággal kiszálló amerikai birodalom parancsa húzódik meg, ékes bizonyítékaként annak, hogy a NATO valójában nem más, mint az amerikai birodalom globális katonai ütőereje európai részlegének »demokráciába csomagolt« formája. Ha ez megvalósulna, szerencsére nem fog, és hasonlóan gyors és persze szintén »demokratikus« módon Ukrajnát az Európai Unióba is felvennék, akkor ezzel lényegesen nagyobb külső erőforráshoz jutna, mint amennyit békeidőben saját erejéből, sokkal nagyobb népességgel képes volt előteremteni.

Amiből az derülne ki, hogy igen jövedelmező üzlet globális lőtérként lízingelni egy országnak (és népnek) látszó objektumot.

Annak is, aki lízingel, meg annak is, akit lízingelnek, egyes egyedül az ebbe belepusztuló népnek nem annyira jó üzlet, de lévén, hogy »népuralom« van, így a népet erről szerencsére nem kell megkérdezni. Hová is jutnánk, ha minden kérdésben állandóan »csak úgy« kikérnénk a nép véleményét. Mint ahogy, legalábbis a NATO-főtitkár megnyilatkozását instruáló amerikai birodalom szerint a NATO-tagország népének a véleményét sem szükséges a témáról kikérni, legyen elég számukra az, hogy összedobhatják azt az évi százmilliárd dollárt.