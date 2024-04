Kampányol a Politico: Trump második ciklusával riogat és az Orbán-veszélyről ír

A Politico azon is aggodalmaskodik, hogy Trump betartja-e Amerika NATO-kötelezettségeit, holott sokkal inkább az európaiak azok, akik nem tartják be azokat: első ciklusában Trump erősen szorgalmazta, hogy minden NATO-tagállam tartsa be a 2 százalékos minimum védelmi költésre vonatkozó NATO-szabályozást, az európaiak ezen megsértődtek.