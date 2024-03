„A kommentekben kiteszek jópár beszélgetést – részben Franciaország katonai potenciáljáról – Macron szavai fényében, részben a háborús helyzetről, részben pedig az orosz állításokról a a moszkvai merénylet hátteréről. Ez utóbbival kapcsolatban ismét felidézném a KGB iskolájában tanult magyar KBH tábornok szavait, aki egykoron mesélt nekem az ilyen műveletekről

»A kérdés nem az, hogy mi történt, hanem az, hogy mi az amit hozzáteszünk« Most szerintem ez a »hozzátevés« van, azaz egy meglévő eseményre építenek egy narratívát. Ez a narratíva, hogy a Nyugat és Ukrajna felelős a merényletért? Láttunk bármiféle bizonyítékot? Nem. Vlagyimir Putyin, Nyikolaj Patrusev és Alekszandr Bortnyikov három KGB iskolát végzett tiszt, pontosan tudják, hogy mit csinálnak.

És a maguk szempontjából kifelé és befelé is ügyesen csinálják. Nem erról beszél ugyanis se az orosz közvélemény, se a nyugati közvélemény egy része, hogy hogyan lehet, hogy egy ilyen merénylet immár sokadszorra megtörténhetett az orosz fővárosban, hanem arról, hogy a »gonosz ukránok, gonosz nyugat«. Én mindig azt próbálom nézni: »kinek az érdeke«. Hogy nem ukrán érdek ez, az tuti, mert hozzájárulhat a mozgósításhoz, amit ha be tud húzni Oroszország, a ma sem fényes ukrán esélyek egyáltalán a front tartására is eltűnnek.

Ezzel kapcsolatban a még bizakodóknak, ISW olvasóknak annyit tudok mondani – Ukrajnában nincs már szükséges mennyiségű ember, aki harcolni akar. Ha az USA adna 1000 harckocsit és 3000 harcjárművet, (adhatna egyébként, de a belpolitikai vitáktól függetlenül sem fog, nagyhatalmi szempontok miatt) akkor sem lenne rá megfelelően motivált ukrán állomány, a logisztikai háttér megteremtéséről meg ne is beszéljünk. Nem az a kérdés, hogy Ukrajna mit foglal vissza, hanem az, hogy mit veszít még el.”